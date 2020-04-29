Великобритания занимает третье место по числу умерших от коронавируса

Число умерших от коронавирусной инфекции в Великобритании превысило 26 тысяч человек. Страна вышла на третье место в мире по числу вызванных коронавирусом смертей.
Общее число заболевших в Великобритании составляет 162 353 человека.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал пандемию коронавируса крупнейшим испытанием для страны со времён Второй мировой войны. Он призвал граждан проявить терпение из-за карантинных ограничений. Джонсон считает, что власти наблюдают перелом в ситуации с COVID-19.
NEWS.ru писал, что британские власти приняли решение оставить ещё на полгода закрытыми салоны красоты, парикмахерские и студии маникюра. Учёные, консультировавшие правительство, считают, что работа с клиентами в период пандемии не может быть безопасной.
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