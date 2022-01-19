Великобритания отменила большинство коронавирусных ограничений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил на выступлении в палате общин о грядущей отмене большинства коронавирусных ограничений, введённых в условиях выявления «омикрон»-штамма. В частности, Великобритания отменяет вакцинные паспорта, обязательность ношения масок в общественных местах и рекомендацию работать из дома.

Англия может вернуться к «плану А» и объявить «план Б» недействительным. Со следующей недели ранее введённые меры перестанут действовать, — сказал глава британского правительства под бурную реакцию других парламентёров.

С чем связана эта отмена, он не уточнил, добавив, что власти отменяют постановления об обязательном требовании электронного свидетельства о полной вакцинации при посещении массовых мероприятий, однако организации будут вольны сами устанавливать необходимость данных пропусков. Кроме того, правительство не будет продлевать режим самоизоляции из-за COVID-19 после 25 марта.

Ранее британский таблоид The Mirror опубликовал разоблачительную статью о «винных вечеринках» на Даунинг-стрит, в которых принимал участие Борис Джонсон. По данным издания, премьер регулярно посещал эти увеселительные мероприятия, когда вся страна переживала локдаун. В результате рейтинг одобрения деятельности премьера рухнул до минимальных значений за всё время его нахождения на посту главы правительства.