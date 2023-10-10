Великий чайный путь объединит Россию, Китай и Монголию для туристов Возрожденный Великий чайный путь через РФ, КНР и Монголию откроют для туристов

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Россия, Китай и Монголия запустят межгосударственный туристический маршрут «Великий чайный путь», сообщили в Минэкономразвития РФ. Его траектория повторяет созданный в XVIII веке торговый путь для экспорта чая, сообщается на сайте министерства. Для путешественников обустроят необходимую инфраструктуру.

Россия, Китай и Монголия заключили соглашение о развитии туристического маршрута «Великий чайный путь», его география повторяет созданный в XVIII веке для экспорта чая торговый путь из Китая через Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье в Москву и Санкт-Петербург. К новому туристическому проекту уже готовы присоединиться 18 российских регионов от Забайкальского края до Санкт-Петербурга, — говорится в сообщении пресс-службы.

Документ о развитии нового маршрута подписали представители правительств трех стран. До конца года планируется подготовить дорожную карту по реализации проекта. По пути следования туристов по Великому чайному пути появятся музеи, гостиницы, места отдыха и развлечений, спа-салоны, рестораны.

Ранее эксперт по туризму Николай Мельник рассказал о наиболее бюджетных направлениях на новогодние праздники. По его словам, например, в Египте туристам предложат отдых по программе «все включено», в то время как в Эмиратах отдыхающим предоставят размещение без питания или только с завтраками.