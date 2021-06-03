Вашингтон решил напасть на хакеров из России

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Американский президент Джо Байден планирует поручить военным подготовить кибероперации против хакеров, находящихся на территории России. В правительстве США рассматривают участившиеся кибератаки как угрозу национальной безопасности, сообщает NBC News.

Глава Белого дома намерен обсудить тему хакерской угрозы на предстоящем саммите с президентом России Владимиром Путиным в Женеве. Если ему не удастся прийти к взаимопониманию с российским лидером, тогда, по данным журналистов, Байден поручит подготовить «наступательные кибероперации» против хакеров.

Американские власти считают, что кибератаки на оператора трубопровода Colonial Pipeline, мясоперерабатывающую компанию JBS, а также другие подобные инциденты стали источником серьёзного экономического ущерба. Злоумышленники используют для нанесения ущерба вирусы-вымогатели. Журналисты подчёркивают, что любые кибератаки против расположенных в России целей, будут грозить для США ответными мерами.

Агентство Reuters со ссылкой на Минюст США сообщило , что теперь расследование кибератак с целью вымогательства будет получать такой же приоритет как дела террористической направленности.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия должна прекратить хакерские атаки. По его словам, на Москве лежит обязанность по прекращению подобных действий. Политик считает, что частному сектору и властям США следует укрепить защиту от хакеров.

ФБР приписывает кибератаку на крупнейшего в мире производителя мяса JBS преступным сервисам REvil и Sodinokibi. После кибератаки на JBS Food компания временно закрыла все свои заводы по производству говядины в США.