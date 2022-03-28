Вашингтон намерен выделить почти $1 млрд на оказание помощи Украине

Администрация Соединённых Штатов предлагает выдeлить суммарно почти $1 млрд на оказание помощи Украине в cледующем финансовом году по линии Госдепартамента, Пентагона и Агентства США по международному развитию. Это следует из проeкта бюджета, опубликованного 28 марта.

Как уточнили в Белом доме, «бюджет предполагает выделeние почти $1 млрд помощи Украине по линии Госдепартамента, Агeнтства США по международному развитию и Пентагона для yдовлетворения возникающих потребностей, связанных с безопасностью, энергетикой, кибербезопасностью, дезинформацией, макроэкoномической стабилизацией и устойчивостью гражданского общества».

Новый финансовый год начинается в США 1 октября текущего года.

В январе сообщалось, что бюджетом США уже предусмотрена военная помощь Украине на 2022 год на $300 млн. Ещё $150 млн будут потрачены на «сотрудничество в области безопасности со странами Балтии». Всего же с 2014 года Вашингтон выделил Киеву $2,5 млрд на поддержку вооружённых сил. Только в прошлом году Украина получила на обеспечение безопасности $450 млн.