https://static.news.ru/photo/dec19238-4dd8-11ea-87c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mikhail Pletsky/ Russian Look/Global Look Press

Вакцину от коронавируса начнут тестировать на людях через три-четыре месяца. Об этом заявила главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Шваминатан.

Глобальный форум по ситуации с коронавирусом прошёл в Женеве 11 и 12 февраля при участии порядка 400 учёных. Эксперты по итогам работы согласовали приоритеты работы с новым заболеванием, включая разработку новых вакцин против вируса, пишет РИА Новости.

В разработке уже четыре возможные вакцины. Скорее всего, первую или вторую начнут испытывать на людях через три-четыре месяца. Это само по себе будет очень быстрым прогрессом, — сказала представитель ВОЗ.

Учёные также обсудили временные рамки для определения того, какую вакцину нужно тестировать в первую очередь. Они ориентировались на способ передачи вируса, эпидемиологию заболевания и меры по предотвращению и сдерживанию распространения вируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала государства оставить разногласия и вместе бороться против коронавируса COVID-19, эпидемия которого охватила Китай.