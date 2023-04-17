Вакцина от рака к 2030 году: что о ней известно, каким онкобольным поможет Американская биотехнологическая компания Moderna обещает совершить прорыв в борьбе с онкологическими заболеваниями. Будет ли эффективен «укол от рака»

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Американская биофармацевтическая компания Moderna, которая во время пандемии создала свою вакцину от COVID-19, обещает на ее основе найти средство от рака до конца десятилетия. «Фармацевтическая фирма заявляет, что новаторские уколы могут спасти миллионы жизней», — сообщила The Guardian со ссылкой на главу компании Пола Бертона. Что за вакцину готовят американцы, кто еще ведет подобные разработки, что думают о них российские медики, действительно ли мир стоит на пороге открытия панацеи от рака — в материале NEWS.ru.

Что обещает Moderna

Фармацевтическая фирма уверяет, что не позднее 2030 года предложит человечеству «вакцины от рака, а также от сердечно-сосудистых, аутоиммунных, редких заболеваний». Бертон настаивает, что в течение всего пяти лет его компания представит новаторские методы их лечения. Двигателем прогресса оказалась борьба с коронавирусом.

«Благодаря успешным разработкам по вакцинации против COVID-19 всего за 12–18 месяцев удалось достичь прогресса в наработках, которые велись последние 15 лет», — пишет The Guardian.

Фото: Kristin Palitza/dpa/Global Look Press

«Если раньше вы думали, что мРНК-вакцина (тип вакцины, которая использует молекулу, называемую мессенджерной РНК. — NEWS.ru) предназначена только для инфекционных заболеваний или только для COVID, то сейчас мы доказали, что это абсолютно не так. Огромные перспективы открылись во всех областях. К примеру, мРНК-терапия может быть эффективна в отношении редких заболеваний, от которых в настоящее время нет лекарств. Механизм, основанный на мРНК, „обучит“ клетки вырабатывать белок, который запускает иммунный ответ организма на болезнь. Думаю, через 10 лет мы приблизимся к миру, в котором вы действительно сможете идентифицировать генетическую причину заболевания и с относительной простотой „отредактировать“ ее и устранить с использованием технологии, основанной на мРНК», — говорит Бертон.

От каких видов рака будет эффективна вакцина

По словам Бертона, компания разрабатывает «противораковые вакцины, нацеленные на различные типы опухолей».

«Я думаю, мы сможем предложить персонализированные противораковые вакцины против множества различных типов опухолей людям по всему миру. У нас будет эта вакцина, и она будет высокоэффективной, и она спасет многие сотни тысяч, если не миллионы жизней», — уверяет глава Moderna.

Пока исследования сосредоточены главным образом на борьбе с меланомой и другими видами рака кожи.

Как вакцина будет бороться с раком

«Молекула мРНК „инструктирует“ клетки вырабатывать белки. Другими словами, мРНК-вакцина против COVID работает, переправляя генетические инструкции для практически безвредных белков-шипов вируса COVID в организм. Инструкции подхватываются клетками, которые производят спайковый белок. Эти белки, или антигены, затем используются в качестве „желанных мишеней“, сообщающих антителам иммунной системы и другим защитным средствам, что искать и атаковать. Вакцина против рака на основе мРНК предупредила бы иммунную систему о раке, который уже растет в организме пациента, чтобы она могла атаковать и уничтожать его, не разрушая здоровые клетки», — объясняет механизм The Guardian.

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Как будут лечить вакциной онкологических пациентов

«Сначала врачи берут биопсию опухоли пациента и отправляют ее в лабораторию, где ее генетический материал секвенируется (считывается. — NEWS.ru) для выявления мутаций, которых нет в здоровых клетках. Алгоритм машинного алгоритма (искусственного интеллекта) определяет, какие из этих мутаций ответственны за стимулирование роста рака. Со временем он также узнает, какие части аномальных белков, кодируемых этими мутациями, с наибольшей вероятностью вызовут иммунный ответ. Затем изготавливаются мРНК для наиболее перспективных антигенов и упаковываются в персонализированную вакцину», — поясняют специалисты.

По словам Бертона, от биопсии опухоли до введения первой дозы вакцины может пройти от восьми до десяти недель. Чем меньше время «от укола до укола», тем больше шанс на выздоровление.

Помогла ли уже вакцина от COVID раковым больным

Как сообщало агентство Bloomberg, в декабре 2022 года Moderna объявила сенсационные данные: при использовании ее вакцины совместно с иммунотерапией от рака препаратом Merck Keytruda риск рецидива некоторых видов рака кожи или смерти пациентов в терминальной стадии уменьшился на 44% по сравнению с результатами терапии одной только Keytruda.

Исследование было небольшим, в нем приняли участие 157 человек с высоким риском возвращения рака кожи на поздней стадии.

Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Это открытие справедливо вызвало большой ажиотаж. Впервые противораковая вакцина на основе мРНК зарекомендовала себя в рандомизированном исследовании (эксперимент, в котором участники случайным образом разделяются на несколько групп. — NEWS.ru), и с однозначно положительным результатом. Если этот результат сохранится в более крупных испытаниях, это будет огромным шагом вперед как для технологии мРНК, лежащей в основе вакцин против COVID, так и для области противораковых вакцин в целом», — признавало агентство.

Кто еще делает «прививку от рака»

Moderna не единственная компания, которая делает «прививку от рака». В октябре 2022 года соучредители немецкой компании-конкурента BioNTech (она первой разработала революционную мРНК-вакцину против COVID-19 совместно с американской Pfizer) также заявили о том, что «вакцины для лечения рака будут возможны к 2030 году». Как заверили в эфире BBC доктор Угур Шахин и его супруга Озлем Тюреджи (во главе фармкомпании ФРГ стоят ученые турецкого происхождения), в лабораториях BioNTech «совершен прорыв, который подпитывает оптимизм в отношении противораковых вакцин в ближайшие годы».

В BioNTech рассказывают, что работали над мРНК-вакцинами против рака еще до того, как разразилась пандемия. Потом фирма переключилась на производство вакцин против COVID — эти исследования обернулись новым прорывом, и в настоящее время фирма уже создала несколько противораковых вакцин на стадии клинических испытаний.

Станет ли вакцина от рака панацеей

Даже разработчики противораковой вакцины выражаются осторожно, не гоняясь за дешевой сенсацией. «Как ученые мы никогда не решимся сказать, что у нас будет лекарство от рака, — говорит Тюреджи. — У нас есть ряд прорывов, и мы будем продолжать работать над ними». Ее супруг уточняет: «Наши инновации оригинальны. Мы потратили 20 лет исследований на разработку этого типа лечения, и, конечно, будем бороться за нашу интеллектуальную собственность».

«Долгожданная революция противораковых вакцин становится все ближе к реальности. После десятилетий неудач исследователи, наконец, нащупали правильный способ разработки вакцины, которая может научить иммунные клетки распознавать опухоли и бороться с ними. Но пока остается разрыв между достижением ранних положительных данных для группы пациентов с меланомой и разработкой широко доступного, экономически оправданного лечения», — признают эксперты Bloomberg.

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главная проблема как раз и состоит в том, что вакцина должна быть адаптирована к генетическому составу опухолей конкретного больного. «Работа с каждым отдельным пациентом — трудоемкое исследование. А теперь представьте, что вы делаете это для коммерческого препарата, предназначенного для тысяч, а не для нескольких сотен человек в контролируемом исследовании. По данным Американского онкологического общества, в США ежегодно регистрируется почти 100 000 случаев меланомы. Хотя большинство случаев излечимы при раннем выявлении, более 7500 человек умирают каждый год от этой болезни», — заключает агентство.

Что говорят о вакцине против рака российские ученые

Российские медики пока не знакомы с конкретными разработками от Moderna и BioNTech, признались опрошенные NEWS.ru эксперты. При этом часть специалистов полагает, что американские коллеги идут в верном направлении.

«Определенно последние тенденции в общемировой онкологии свидетельствуют о том, что развитие идет в сторону иммунотерапии. Вакцина — это активизация собственных защитных резервов организма», — пояснил NEWS.ru онколог Андрей Пылев.

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Как отметил эксперт, именно это направление находится «на острие». «Иммунотерапия сейчас является одним из основных методов лечения онкологических заболеваний. Она изменила подходы к лечению целого ряда заболеваний и существенно улучшила результаты. Я вполне допускаю, что появление вакцины действительно может случиться. Но, естественно, она не будет универсальным средством борьбы со всеми онкологическими заболеваниями. Не надо воспринимать это как волшебную таблетку от рака», — считает Андрей Пылев.

Победим ли рак на уровне генома?

Онколог Александр Братик также предложил дождаться проверенной информации. В отношении появления вакцины от рака в обозримом будущем он настроен более скептично.

«Сегодня прорывы в онкологии в основном касаются таргетной (целенаправленной. — NEWS.ru) терапии, химиотерапии, они проявляются в достаточно точной и высокой степени лечебного эффекта. Но на уровне генома, на уровне генетического воздействия на человека — я пока не могу сказать вам что-то определенное. Вакцина — это среда белкового происхождения, способная вторгаться в геном человека, попадая в его организм, вызывая антитела против каких-то возбудителей вирусного или бактериального происхождения. Таким образом, слово „вакцина“ — более широкого спектра. С моей точки зрения, ничего убедительного, тем более к 2030 году, создано не будет. Возможно, что-то в этом роде появится, но пока трудно представить такую возможность», — полагает собеседник NEWS.ru.

Что делать, пока не придумали вакцину

Александр Братик напомнил, что злокачественные клетки, которые организм воспринимает как свои собственные, имеют три дефекта, которых нет у других:

способность к бесконечному делению;

легкое отрывание от первичной, материнской опухоли и распространение по всему телу (образование дочерних метастаз);

разрушительное действие на затронутые органы.

«При этом злокачественные клетки образуются в большинстве тканей, существующих в теле. Каждая из злокачественных клеток, воспринятая организмом как своя, не убивается, как это бывает с другими мутациями в теле, — пояснил механизм распространения рака Братик. — Поэтому возникает угроза, что оторвавшийся от любого органа метастаз, где находится такая клетка, может развиться в любом жизненно важном органе, где может поразить, например, сосуд головного мозга или легкие. От этого человек может быстро умереть».

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«Простота в онкологии — понятие относительное. Человек, живущий обычной жизнью, обращает на себя внимание либо очень мало, либо едва-едва замечает появившиеся у него родимые пятна или какие-то изменения. Легче обращать внимание на опухоли, проявляющиеся визуально: появилось пятно на коже, узел в молочной железе, возникли изменения в тканях. Во всех остальных внутренних органах трудно обратить внимание на изменения на ранних стадиях, если не проводить предварительную диагностику или скрининговые исследования больших групп людей», — констатировал врач.