В Южной Корее сообщили об особо заразном штамме коронавируса

Организация Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) сообщила, что все недавние очаги распространения COVID-19 в Южной Корее возникли из-за так называемого штамма GH. Он намного быстрее и заразнее прежних подвидов нового коронавируса.
Коронавирус нового типа классифицируется на несколько штаммов — S, V, L, G, GH, GR и O («другие»). В Южной Корее вначале эпидемии распространялся штамм S из Китая, который затем мутировал в V. Однако с апреля-мая в Южной Корее главным образом происходят заражения штаммом G и его подгруппами GR и GH, завезёнными из-за границы.
Считается, что штамм GH, который стал мутацией штамма S, распространяется в шесть раз быстрее, чем другие подвиды нового коронавируса.
Он размножается в клетках быстрее, чем штамм S, и хорошо прикрепляется к человеческим клеткам, что предполагает повышенную инфекционность, — заявила на брифинге глава KCDC Чон Ын Гён
Этот штамм был найден также в Европе, Северной и Южной Америке, и регионах Африки.
Два месяца назад Южная Корея ослабила карантинные меры, но их в итоге пришлось снова ужесточить из-за возникновения новых локальных очагов вируса в Сеуле и пригороде. Заболели посетили ночных клубов и люди, связанные со складом компании Coupang. Эти очаги быстро вышли за пределы столичного региона. В KCDC секвенировали геном вируса из материала от 526 пациентов с COVID-19, и нуклеотидная последовательность, соответствующая группе GH, была обнаружена в 333 случаях.
Разные штаммы вируса обусловлены его мутациями. Возбудители разных групп проявляют себя немного по-разному. Так, итальянские врачи говорят, что уже после поступления первых пациентов стало ясно, что терапия, предлагаемая в китайской Ухани, не давала таких же результатов. Эксперты считают, что вместо антивирусных препаратов нужно было использовать плазму излечившихся пациентов. Тогда уровень смертности удалось бы сократить с 15 до 6%.
Ранее генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что в России с момента регистрации первых заразившихся выявлено более 100 штаммов коронавируса.
В конце мая глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о невысокой изменчивости COVID-19. Тогда она заявила, что описаны только несколько десятков мутаций. Такое их количество Попова назвала «нормальным» для любого микроорганизма.
Между тем учёные из США выявили шесть основных групп коронавируса, которые в настоящее время циркулируют в мире. С начала эпидемии геном вируса мутировал настолько, что сейчас можно выявить все его разновидности и отследить их. Определение клональных групп нужно для того, чтобы предугадать дальнейшее распространение инфекции и возможные мутации.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 11,4 млн человек по всему миру, более 534 тысяч умерли. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире — выявлено 687 862 инфицированных. На первом месте США — 2 888 635 человек, на втором Бразилия — 1 603 055, на третьем Индия — 697 413. Также в первой десятке стран Перу, Чили, Великобритания, Мексика, Испания и Италия. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в Папуа Новой Гвинее — 11 случаев. Население королевства в Океании — чуть более 7 млн человек, писал NEWS.ru.
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