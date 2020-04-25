В Южной Корее предположили, почему мог пропасть Ким Чен Ын

https://static.news.ru/photo/0f511d20-8794-11ea-8596-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kcna/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын, о смерти которого сообщили многие СМИ, мог получить травму, которая не даёт ему возможности появиться на людях. Об этом заявил профессор Университета северокорейских исследований Син Чжондэ. По его словам, очевидно, что проблемы со здоровьем у северокорейского лидера возникли 12 апреля. Именно с этого времени его ни разу не видели на публике. Это объясняет тот факт, что Ким Чен Ын впервые пропустил важнейшую церемонию поминовения его деда Ким Ир Сена 15 апреля.

Я склоняюсь к версии, что это травма, не угрожающая его жизни, — заявил он в интервью РИА Новости.

По мнению директора Центра северокорейских исследований в Институте Сечжона Чон Сон Чжана, нынешняя ситуация схожа с тем, что было в 2014 году. Тогда лидер КНДР пропустил отчётное заседание. Виной всему стала травма лодыжки.

В этот раз, по его словам, он также мог получить травму, но произошло это, скорее всего, 14 апреля во время запуска КНДР крылатых ракет.

Я почти уверен в том, что 14 апреля утром произошёл какой-то инцидент. Тогда состоялись запуски крылатых ракет, и Объединённый комитет начальников штабов Республики Кореи сообщал, что распознали там «машину № 1», перевозящую лидера страны, — отметил эксперт.

По всей видимости, лидер КНДР лично присутствовал на испытаниях. По словам Чон Сон Чжана, ранее Ким Чен Ыну удалили кисту из голеностопа. Тогда врачи предупредили, что она в любой момент может появиться снова.

Что касается проблем с сердцем, у него есть семейная предрасположенность, поэтому с ним это тоже может произойти в любое время, — заключил эксперт.

Ранее американское издание New York Post сообщило о смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына. Издание сослалось на высокопоставленного сотрудника гонконгского телевещателя, который, в свою очередь, заявил, что получил информацию «из очень серьёзного источника». В то же время NY Post цитирует неназванный японский журнал, который написал, что Ким Чен Ын находится «в вегетативном состоянии» после операции на сердце, писал NEWS.ru.