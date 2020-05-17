В ЮАР задумались о продаже алкоголя по алфавиту

https://static.news.ru/photo/495550cc-9842-11ea-9818-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти ЮАР рассматривают возможность возобновить продажу алкоголя в стране, но с ограничениями.

Отмечается, что запрет на продажу вводился из-за пандемии коронавируса. Сейчас предлагается начать его продавать, но только с понедельника по среду и только с 08:00 до 12:00.

Однако организация, объединяющая продавцов алкоголя, опасается, что ажиотаж будет столь велик, что в магазинах невозможно будет обеспечить социальное дистанцирование. Чтобы решить эту проблему, предлагается разрешить торговлю с понедельника по субботу и ввести систему продаж в зависимости от фамилии покупателя, сообщает «Интерфакс».

Так, в понедельник и среду алкоголь смогут покупать люди с фамилиями на латинские буквы A – M. Гражданам с фамилиями, которые начинаются на буквы второй половины алфавита, останутся вторники и четверги. При этом пятница и суббота будут свободны от ограничений.

Как писал NEWS.ru, министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что число смертей от употребления алкоголя среди россиян начало расти. Он напомнил об инициативе повышения возраста для продажи алкоголя до 21 года.