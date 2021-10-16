В Японии заявили о необходимости заключения мирного договора с Россией

Япония считает, что проблему мирного договора нельзя перекладывать на будущие поколения, необходимо решить проблему принадлежности Курил. Как сообщает РИА Новости, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. По его словам, 19 октября является годовщиной восстановления дипломатических отношений между странами. Поэтому важно в этот день вновь заявить о важности решения проблемы территориального спора.

Правительство считает , что вопрос мирного договора с Россией нельзя перекладывать на будущие поколения, необходимо решить проблему принадлежности Курильских островов и заключить мирный договор, — сказал Мацуно.

Он добавил, что японское правительство будет и впредь работать над урегулированием на основе достигнутых двусторонних соглашений, включая и договорённости, достигнутые в Сингапуре в 2018 году.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Японии Фумио Кисидой переговоры о мирном договоре по вопросу разрешения территориального спора. Как сообщается, в ходе телефонного разговора лидеров двух стран была подтверждена договорённость уверенно продолжать переговоры.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в рамках которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии курильских островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. При этом судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. По расчётам Советского Союза, мирный договор должен был поставить точку в территориальном споре. В свою очередь Япония считала документ только частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Дальнейшие переговоры ни к чему не привели, и мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.