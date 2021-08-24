В Японии расширили режим ЧС из-за коронавируса

Японские власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса ещё в восьми префектурах в разных частях страны. Об этом сообщает ТАСС.

Из-за распространения инфекции премьер-министр Ёсихидэ Суга призвал местные власти усилить поддержку системы здравоохранения с целью обеспечения достаточного числа коек в больницах, а также оборудования, включая ИВЛ. Он отметил особую важность профилактики в школах и других учебных заведениях.

В стране продолжает фиксироваться рост новых случаев заражения. В связи с этим мы решили добавить в зону действия режима ЧС префектуры Айти, Гифу, Миэ, Мияги, Окаяма, Сига, Хиросима и Хоккайдо. Срок действия мер — с 27 августа до 12 сентября, — сказал Суга.

На данный момент режим чрезвычайной ситуации действует ещё в 13 регионах Японии, включая столицу Токио, а также Осаку, Киото и Окинаву. Таким образом, меры распространятся на 21 из 47 префектур. В последнее время в Японии неуклонно ухудшается ситуация с распространением пандемии, регулярно обновляются антирекорды суточного прироста числа инфицированных.

Ранее сообщалось, что польские власти объявили о начале четвёртой волны пандемии коронавируса в стране. Об этом сообщил руководитель канцелярии главы правительства Михал Дворчик.