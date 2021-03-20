В Японии предупредили о серьёзных последствиях после землетрясения

https://static.news.ru/photo/4a217e4a-8987-11eb-9325-96000091f725_660.jpg Фото: Odaiba/facebook.com

После прошедшего землетрясения в Японии ещё в течение недели возможны афтершоки. Об этом рассказала представитель Главного метеорологического управления на экстренной пресс-конференции.

Она отметила, что также возможны колебания на уровне моря. Тем не менее специалист не уточнила, остаётся ли угроза цунами, передаёт РИА Новости.

Напомним, магнитуда землетрясения в Японии составила 6,9. Сильные подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных и восточных префектур страны, включая Фукусиму, Ибараки, Иватэ, Сайтаму, Токио. После произошедшего в стране объявили угрозу цунами в метр, которую позже сняли. Из-за землетрясения без света на территории префектуры остались 200 домов. Подача энергии уже восстановлена.

На время остановили движение скоростных поездов. Его восстановят в течение ближайшего часа. Землетрясение не вызвало внештатных ситуаций на расположенных в том регионе атомных объектах, включая АЭС «Фукусима-1».

Ранее NEWS.ru писал, что в результате землетрясения, которое произошло в северо-восточной части Японии, пострадали семь человек. Все они живут в префектуре Мияги, вблизи побережья которой находился эпицентр подземных толчков.