В Японии потребовали вернуть собаку, которую подарили Путину из-за Курил

В честь окончания Второй мировой войны, на Курильских островах прошли торжественные мероприятия в честь победных событий 1945 года. Японская общественность сильно возмутилась этими мероприятиями и пожелала возвращения собаки, которая была подарена президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает NHK.

Данное возмущение в Японии вызвано тем, что эти памятные празднества « закрепляют » позиции России на Курильских островах, которые японцы считают своей территорией. Читатели японского издания негодуют.

Пусть Путин вернёт нам свою акита-ину, — восклицает один из пользователей, говоря про подаренную российскому лидеру собаку.

Ранее сообщалось, что в Японии нашли способ вернуть Курильские острова. В Японии предложили организовать на островах свой бизнес, что бы местные жители привыкли к японцам. Считается, что местные россияне будут очень рады сотрудничеству с южным соседом, что упростит Японии задачу возвращения островов.