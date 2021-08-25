В ВОЗ назвали важнейшими ближайшие три месяца для борьбы с пандемией

Следующие три месяца имеют очень важное, даже критическое, значение для выработки мер против возможных будущих пандемий. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

Через месяц начинается сессия Генассамблеи ООН, в октябре состоится саммит G20, а в ноябре — специальная сессия ВОЗ. Гебрейесус напомнил , что ВОЗ объединяет 194 страны, и это является «уникальным глобальным мандатом». Он выступил против создания параллельных его организации структур, чтобы избежать «фрагментации здравоохранения».

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения отказалась рекомендовать дополнительную вакцинацию от коронавируса тем, кто сделал прививку. Об этом рассказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан. Она пояснила, что позиция организации основывается на научных данных, а также на моральных и этических аспектах.

Кроме того, поставки вакцин ограничены, и препарат должен направляться тем, кто нуждается в нём в первую очередь. В связи с этим ВОЗ предлагает ввести временный мораторий на бустерную вакцинацию, чтобы к концу сентября в каждой стране прививку получили 10% населения, а к концу года — 40%.