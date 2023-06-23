В Венгрии захотели расширить зерновую сделку Венгрия проведет переговоры с Турцией для увеличения числа портов в рамках зерновой сделки

Фото: Peter Zschunke / dpa / Global Look Press

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что власти страны намерены провести переговоры с Турцией, чтобы увеличить количество портов, через которые возможен экспорт украинской сельхозпродукции в рамках зерновой сделки. Глава венгерского ведомства пожаловался, что основная часть украинского зерна остается в в соседних с Украиной странах. Заявление министра было опубликовано на официальном сайте министерства.

Продукты остаются в соседних с Украиной странах, а потому маршруты солидарности не выполняют свою роль. Раньше оставалось 40-50 тонн зерна, теперь же речь идет о 2,5 миллиона тонн. Целью является расширение морского транспортного маршрута, по которому уходит лишь 12% украинской сельхозпродукции, — сказал Надя.

Он добавил, что получил от Польши мандат, «чтобы вести переговоры с Турцией об открытии новых морских путей». Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс в свою очередь поддержал венгерского коллегу.

Москва неоднократно заявляла о невыполнении той части сделки, которая касается снятия ограничений на поставки российской сельхозпродукции на внешние рынки. В конце мая Reuters сообщало, что в ООН рассматривали возможность поставок российского аммиака в рамках зерновой сделки. По данным агентства, Украина и Турция одобряли расширение поставок по черноморскому коридору, однако сама Россия не торопилась соглашаться.