В Великобритании озаботились неэффективностью вакцин против COVID из ЮАР

https://static.news.ru/photo/65e50d46-4e9e-11eb-854a-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Разработанные на сегодняшний день вакцины могут быть неэффективными против нового штамма COVID-19, выявленного в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом один из научных советников правительства Великобритании рассказал политическому редактору ITV News Роберту Пестону.

В Соединённом Королевстве не уверены, что уже имеющиеся в наличии вакцины могут быть столь же эффективны против штамма из ЮАР, как против вируса, выявленного в Великобритании, заявил учёный. В настоящее время исследованием проблемы продолжают заниматься вирусологи.

Кроме того, серьёзную обеспокоенность по поводу южноафриканского штамма COVID-19 высказал министр здравоохранения Мэттью Хэнкок.

Меня беспокоит, что он [штамм из ЮАР] передаётся даже проще, чем новый вариант, который мы видели в Великобритании. А ведь взять его под контроль, несомненно, было огромной проблемой, — заявил глава британского Минздрава.

Он отметил, что до настоящего времени на территории Великобритании было выявлено только два случая заболевания коронавирусом, выявленном в ЮАР.

Новый штамм коронавируса впервые был обнаружен на территории округа Нельсон Мандела Бэй на побережье Индийского океана в ЮАР. 21 декабря в стране было объявлено о начале второй волны пандемии, которая была вызвана мутировавшим коронавирусом. Отмечается, что оба вида — и южноафриканский, и британский более заразны, чем известные ранее, однако они не приводят к развитию более тяжёлых осложнений.

Как сообщал NEWS.ru, власти ЮАР заявили о «непомерно высокой» цене, которую назначили компании Pfizer и BioNTech за поставки вакцины от коронавируса. Согласно предложению, партия препарата должна поступить в африканские страны с марта до конца 2021 года. В настоящий момент Африканский союз проводит переговоры с возможными поставщиками медикамента, включая компанию Johnson & Johnson.