В Вашингтоне подтвердили перенос встречи Байдена и Зеленского
Евгений Бугров
Евгений Бугров
03:40, 30 августа 2021
Владимир ЗеленскийФото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press
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Президент США Джо Байден примет своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтоне в среду, 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Президент примет его превосходительство президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, — отмечается в графике работы Байдена.
В Вашингтоне предстоящий визит назвали подтверждением американской приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины.
Ранее стало известно, что встреча Джо Байдена с Владимиром Зеленским не состоится, как планировалось, 31 августа. Её перенесли, сообщил «РБК Украина», уточнив, что новой датой встречи лидеров государств называется 1 сентября.