В Вашингтоне подтвердили перенос встречи Байдена и Зеленского

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Украина имела два варианта добиться «возвращения» Крыма в состав страны, про один из них можно забыть из-за слабости Запада. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый.

Он отметил, что от первого «абсолютно конфронтационного» варианта, по аналогии с древнеримской историей названного им «Карфаген должен быть разрушен», западные страны постепенно отказываются. По его мнению, данный план мог бы...