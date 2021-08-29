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В Вашингтоне подтвердили перенос встречи Байдена и Зеленского

03:40, 30 августа 2021
В Вашингтоне подтвердили перенос встречи Байдена и Зеленского Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press
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Президент США Джо Байден примет своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтоне в среду, 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Президент примет его превосходительство президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, — отмечается в графике работы Байдена.

В Вашингтоне предстоящий визит назвали подтверждением американской приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины.

Ранее стало известно, что встреча Джо Байдена с Владимиром Зеленским не состоится, как планировалось, 31 августа. Её перенесли, сообщил «РБК Украина», уточнив, что новой датой встречи лидеров государств называется 1 сентября.

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