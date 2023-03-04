В Варне вандалы осквернили памятник графу Игнатьеву

Фото: wikimedia.org

Бюст Н. П. Игнатьева в Варне

В Варне вандалы осквернили памятник российскому дипломату Николаю Игнатьеву, который подписал Сан-Стефанский договор 145 лет назад, по которому Болгария получила независимость от Османской империи, сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в стране Элеонору Митрофанову. Она рассказала, что неизвестные облили монумент белой краской. Глава российской дипмиссии выразила свое возмущение и обратилась с призывом к властям не допускать подобных инцидентов.

Фото: Соцсети Бюст Н. П. Игнатьева в Варне

Возмущены очередным проявлением кощунственного вандализма. Подчеркиваем, что выражение гражданской позиции путем войны с памятниками — удел слабых. В очередной раз призываем болгарские власти предпринять меры по недопущению впредь осквернения монументов нашей общей истории. Искренне удивлена, что нападению подвергся памятник Игнатьеву, который подписал документ, вернувший Болгарии государственность. Надеюсь, что полиция проведет расследование и выяснит личность вандала, — сказала Митрофанова.

Местные СМИ позже сообщили, что городская администрация после появления информации об инциденте предприняла оперативные меры по приведению памятника в надлежащий вид.

Ранее в украинском городе Хорол Полтавской области демонтировали памятник Герою Советского Союза Ивану Третьяку. Снести бюст было предписано до 1 марта 2023 года. Памятник передали в Хорольский краеведческий музей. По словам регионального представителя Украинского института нацпамяти региона Олега Пустовгара, решение о сносе было принято главой Полтавской областной военной администрации Дмитрием Луниным.