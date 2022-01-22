МИД Украины вызвал посла ФРГ из-за отказа поставить оборонительное оружие

В МИД Украины выразили глубокое разочарование в связи с тем, что Германия отказалась предоставить стране оборонительные вооружения, и вызвали посла Германии Анку Фельдгузен. В ведомстве также назвали неприемлемыми высказывания командующего немецкими ВМС Кая-Ахима Шенбаха о том, что Крым никогда не вернётся в состав Украины, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Выражено глубокое разочарование по поводу позиции правительства Германии о непредоставлении Украине оборонного оружия, — говорится в сообщении.

В МИД выразили надежду на то, что ФРГ займёт более «проактивную» позицию в вопросе укрепления оборонительного потенциала Украины перед угрозой «российской интервенции».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что правительство страны намерено продолжать уже существующую политику по вопросам поставок вооружений Украине. Это означает запрет экспорта летальных вооружений. При этом он отметил, что в случае военной агрессии РФ будут приняты конкретные меры.

Ранее Министерство иностранных дел Украины потребовало от правительства Германии публично опровергнуть высказывания Шенбаха о том, что Крым никогда не вернётся в состав Украины. В ведомстве отметили, что эти заявления «подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также усилия по деэскалации ситуации в Европе».

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

В Кремле отвергают все обвинения в подготовке к вводу войск на территорию Украины.