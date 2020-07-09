В Турции заявили, что смена статуса Айя-Софии никак не скажется на туристах

Превращение собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть не помешает посещать её всем желающим туристам, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
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Открытие Айя-Софии для молитв никак не отразится на туристах и посетителях. Одно не противоречит другому, — цитирует его агентство.
Софийский собор возведён по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. Более тысячи лет он был самым большим храмом в христианском мире. После падения Византийской империи его переделали в мечеть. В 1934 году собор стал музеем и был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Намерение Турции превратить собор в мечеть вызвало тревогу у главы синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона. Митрополит отметил, что в Стамбуле нет нехватки действующих мечетей и ему непонятны мотивы властей. По его словам, предложения о смене статуса храма являются «недопустимым нарушением свободы вероисповедания». Священник добавил, что, по преданию, в соборе была крещена равноапостольная княгиня Ольга, в связи с чем у российских верующих к нему особое отношение.
Также обеспокоенность этими призывами выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Глава РПЦ призвал сохранить нейтральный статус храма, являющегося символом для миллионов христиан.
Как писал NEWS.ru, в Кремле надеются, что власти Турции будут учитывать сакральную ценность собора Святой Софии в Стамбуле при принятии решения о его статусе.
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