В Турции заявили, что смена статуса Айя-Софии никак не скажется на туристах

https://static.news.ru/photo/af79c86e-c21e-11ea-969c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mara Brandl/Global Look Press

Превращение собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть не помешает посещать её всем желающим туристам, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Как сообщает ТАСС, Калын отметил, что все основные мечети Стамбула, включая Голубую мечеть, мечеть Фатих и мечеть Сулеймание, открыты как для посетителей, так и для отправления культа.

Открытие Айя-Софии для молитв никак не отразится на туристах и посетителях. Одно не противоречит другому, — цитирует его агентство.

Софийский собор возведён по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. Более тысячи лет он был самым большим храмом в христианском мире. После падения Византийской империи его переделали в мечеть. В 1934 году собор стал музеем и был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Намерение Турции превратить собор в мечеть вызвало тревогу у главы синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона. Митрополит отметил, что в Стамбуле нет нехватки действующих мечетей и ему непонятны мотивы властей. По его словам, предложения о смене статуса храма являются «недопустимым нарушением свободы вероисповедания». Священник добавил, что, по преданию, в соборе была крещена равноапостольная княгиня Ольга, в связи с чем у российских верующих к нему особое отношение.

Также обеспокоенность этими призывами выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Глава РПЦ призвал сохранить нейтральный статус храма, являющегося символом для миллионов христиан.

Как писал NEWS.ru, в Кремле надеются, что власти Турции будут учитывать сакральную ценность собора Святой Софии в Стамбуле при принятии решения о его статусе.