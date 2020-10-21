В Турции считают, что России не удалось урегулировать кризис в Карабахе

https://static.news.ru/photo/1494d500-13c7-11eb-9842-fa163e074e61_660.jpg Фуат Октай Фото: AP Photo/Nedim Enginsoy/ТАСС

У России не получилось урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе, рассказал вице-президент Турции Фуат Октай. Без Анкары это не удастся.

Россия попробовала найти решение [кризиса в Карабахе] и вступить в переговоры, вспомнив старые связи при СССР. Но не получилось. То, что за столом не было Турции, — это большое упущение, — отметил Октай в интервью телеканалу CNN Turk.

По его словам, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что без Турции решения быть не может.

Как ранее писал NEWS.ru, в середине октября в Москве состоялась трёхсторонняя встреча глав МИД РФ, Армении и Азербайджана. Её итогом стала договорённость о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе, которая вступила в силу с 18 октября. Однако боевые действия в регионе продолжаются до сих пор.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.