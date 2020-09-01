В Турции арестовали главаря террористов

https://static.news.ru/photo/8f98c630-ec30-11ea-864e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carol Guzy/Global Look Press

Турецкие правоохранители арестовали «эмира» террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Арестован так называемый эмир ИГ в Турции, имевший серьёзные планы. Поздравляю правоохранительные органы, — написал в Twitter Сойлу.

DEAÅâÄ±n sÃ¶zde TÃ¼rkiye Emiri Ã¶nemli planlarla yakalandÄ± ve tutuklandÄ±...



TeÅekkÃ¼rler, tebrikler Emniyet TeÅkilatÄ± — SÃ¼leyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) September 1, 2020

Министр назвал имя террориста — Махмут Озден — и уточнил, что операция по его поимке проходила в Стамбуле. По словам Сойлу, «эмир» занимался подготовкой групп боевиков для совершения терактов, а также для похищения турецких политиков и переправки их в Сирию, передаёт телеканал NTV.

Как писал NEWS.ru, в пяти регионах РФ в результате спецоперации, проведённой ФСБ, задержаны финансисты террористической организации «Исламское государство». По данным Центра общественных связей ФСБ, речь идёт о ячейке, члены которой собирали и переправляли средства на нужды запрещённой организации. Группировка действовала на территории Москвы, Московской области, Республики Дагестан, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа. Задержанные — граждане РФ, причастные к деятельности преступников, ранее уже осуждённых за финансирование террористических структур, действовавших в Сирии. В ходе обысков ФСБ обнаружила у них средства коммуникации и платёжные инструменты.