В Турции арестовали главаря террористов

Министр назвал имя террориста — Махмут Озден — и уточнил, что операция по его поимке проходила в Стамбуле. По словам Сойлу, «эмир» занимался подготовкой групп боевиков для совершения терактов, а также для похищения турецких политиков и переправки их в Сирию, передаёт телеканал NTV.
Как писал NEWS.ru, в пяти регионах РФ в результате спецоперации, проведённой ФСБ, задержаны финансисты террористической организации «Исламское государство». По данным Центра общественных связей ФСБ, речь идёт о ячейке, члены которой собирали и переправляли средства на нужды запрещённой организации. Группировка действовала на территории Москвы, Московской области, Республики Дагестан, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа. Задержанные — граждане РФ, причастные к деятельности преступников, ранее уже осуждённых за финансирование террористических структур, действовавших в Сирии. В ходе обысков ФСБ обнаружила у них средства коммуникации и платёжные инструменты.