В Тбилиси отвергли призывы Киева к открытию «второго фронта» против Москвы

Председатель парламентского комитета Грузии по правам человека Михаил Сарджвеладзе отверг призыв Киева к созданию «второго фронта» против России, сообщает «Интерфакс». Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киеву бы помогло открытие других «фронтов» против РФ, в частности, если бы Молдавия и Грузия заинтересовались возвращением «оккупированных территорий».

Призыв к Грузии <...> против России не входит в интересы грузинского народа, — заявил Сарджвеладзе.

Он подчеркнул, что такие призывы «неправильны и не оправданны».

Представитель оппозиционной парламентской фракции «Группа реформ» Теона Акубардия также заявила, что призывы к открытию второго фронта России в Грузии и Молдавии — «неразумное и морально не оправданное заявление».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что компромиссы на переговорах между Украиной и Россией должны окончательно решаться в ходе всеукраинского референдума. Он отметил, что в первую очередь речь идёт о темах гарантий безопасности в условиях запрета на вступление в НАТО, статуса Донбасса и признания Крыма.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.