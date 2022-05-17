СВР: США привлекают членов ИГ для участия в конфликте на Украине

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Военная база США At Tanf, расположенная в Сирии, стала местом подготовки террористов, которых в дальнейшем перебрасывают на Украину, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки. Отмечается, что всего на территории американского объекта в военных учениях задействуют около 500 «лояльных» Белому дому бойцов «Исламского государства» (ИГИЛ, признана в России террористической, деятельность запрещена). Под руководством американских инструкторов боевиков обучают стрелять из противотанковых ракет, управлять разведывательными беспилотниками, а также использовать современные средства наблюдения и коммуникации.

По информации СВР, указанная военная база и её окрестности давно превратились в своего рода террористический «хаб», где одновременно проводится «переподготовка» до 500 лояльных Вашингтону игиловцев и других джихадистов. Приоритет отдаётся выходцам из государств Закавказья и Центральной Азии. <...> Тренировочный «курс» в At Tanf включает обучение применению доступных типов противотанковых ракетных комплексов, разведывательно-ударных беспилотников MQ-1C, передовых средств связи и наблюдения, — сказано в сообщении.

Ранее помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов заявил, что на территории завода «Краситель» в городе Рубежное погибли семь наёмников из США. Рядом с ними были обнаружены документы, переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin и другое оружие.

До этого в СМИ появилась информация, что в Донбассе был убит уроженец Вашингтона Джозеф Уорд Кларк. Предположительно, он был представителем американских спецслужб. При этом в Госдепартаменте США опровергли сообщения о гибели Кларка.