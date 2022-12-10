В США заявили о подготовке НАТО к войне с Россией FP: страны НАТО сократили военную помощь Украине, чтобы подготовиться к войне с Россией

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Страна Североатлантического Альянса сократили свои поставки вооружений Украине, чтобы подготовиться к войне с Россией, пишет американский журнал Foreign Policy. Отмечается, что у Пентагона есть определенные пороговые значения боеприпасов, из-за которых дальнейшие поставки оружия Киеву невозможны. Ограничения, по словам автора материала, были установлены американским военным ведомством на случай вооруженного конфликта с Россией.

Пороговые значения боеприпасов, предусмотренные военными планами Пентагона, например, для возможной войны США и НАТО с Россией, мешают США отправлять большего количества боеприпасов на Украину, — сказано в публикации.

Журналисты при этом допускают, что столкновение НАТО и России может также начаться в Сувалкском коридоре, который находится на границе РФ с Прибалтикой.

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что Запад на заседании СБ ООН по поставкам оружия Киеву не смог ничего сказать. Дипломат добавил, что его удивила такая реакция, так как на заседании были приведены неоспоримые факты и свидетельства. Представитель России отметил, что американские налогоплательщики высоко оценят дальнейшие усилия Вашингтона по накачиванию Украины оружием. На заседании были приведены данные о том, что предназначенное Украине оружие через скрытые каналы вывозят за пределы государства.