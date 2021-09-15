В США выступили за срочное сближение с Россией

США необходимо срочно пойти на сближение с Россией, чтобы не допустить дальнейшего укрепления сотрудничества Москвы и Пекина. Об этом сообщает журнал The American Conservative. По словам автора статьи Теда Карпентера, в настоящее время Вашингтон ведёт холодную войну на два фронта. Это не позволяет эффективно реализовывать имеющиеся стратегические ресурсы.

Карпентер полагает , что агрессивная политика США, которая заключается в торговых спорах с Китаем и дипломатических скандалах с РФ, помогает оппонентам наращивать экономические и военные связи. По его мнению, в случае потенциального военного конфликта Россия и Китай окажутся сильнее.

В связи с этим автор публикации посоветовал властям чётко определить, на каком государстве США следует сконцентрировать внимание. Карпентер считает, что из-за размеров экономики стоит выбрать КНР, а значит, Белому дому нужно выработать намного более миролюбивую политику в отношении Москвы.

Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол назвал пугающим фактом глобальность и модернизацию РФ в аспектах вооружения. По его словам, некоторые из систем вооружения не охватываются договором СНВ-3, но этот аспект российской мощи «нельзя недооценивать»