В США признали, что Россия ввергла Вашингтон в стратегический ужас

Статья об опасности сближения России и Китая появилась в американском издании 19Fortyfive. В ней автор Клинт Мэллори высказал мысль о том, что такое развитие ситуации является для США стратегическим кошмаром.

Если две державы объединят свои возможности, они станут противником, которого практически невозможно одолеть, даже если бы у нас была политическая воля для этого, — отметил обозреватель.

По мнению Мэллори, у Соединённых Штатов есть возможность сломать данное партнёрство между Москвой и Пекином. Для этого будет достаточно начать диалог с Кремлём, но он должен быть по существу. Тогда такое единство позиции у государств будет нивелировано.

Как напомнил обозреватель, восприятие русских основывается на идее о том, что главная угроза всегда исходит из стран Европы. Этому способствует и экспансия Североатлантического альянса на восток, всё ближе к границам России. И это даёт ухудшение её стратегических позиций.

Это означает, что даже маленький, можно сказать, символический вклад в безопасность этой страны со стороны США может оказать непропорционально большое влияние на поведение России и поменяет её позицию в отношении Китая в нашу пользу, — убеждён автор.

Однако при этом, по словам обозревателя, важно избежать чрезмерного крена Вашингтона в сторону Москвы. В этой игре нужно соблюдать интересы стран Восточной Европы, в первую очередь балтийских государств, Польши и Украины.

Одним из тезисов Мэллори является предложение начать переговоры между США и Россией, темой которых должно быть продвижение НАТО на восток, ослабление или внесение поправок в закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Ещё одним шагом могло бы быть возвращение Москвы в состав Большой семёрки (G7), и диалог в вопросах военной сферы.

Но это только отправная точка, — добавил колумнист.

По его мнению, в том случае, если США справится с этой непростой задачей по перетягиванию России в свой лагерь, это даст возможность Белому дому вложить значительную часть ресурсов в отношении «угрожающего Америке» Китая.

Ранее слова президента России Владимира Путина о том, что Россия имеет планы по активной разработке оружие с использованием технологий искусственного интеллекта, вызвали тревогу у Пентагона. При этом особую опасность для Соединённых Штатов, по мнению их аналитиков, представляет всё более тесное сотрудничество России и Китая в сфере высоких технологий.