В США ввели санкции против Hydra Market

Минфин США ввёл санкции против крупнейшей в мире даркнет-площадки Hydra Market. Об этом говорится в распространённом сообщении американского ведомства, пишет ТАСС.

Площадка, попавшая в чёрный список, по мнению большинства экспертов, является крупнейшей для торговли наркотиками и крадеными данными. По версии Белого дома, руководство ею осуществлялось со стороны территории России некоторых стран СНГ.

Ранее сегодня Германия закрыла серверную инфраструктуру указанного даркнет-рынка. В частности, были конфискованы биткоины на сумму, эквивалентную €23 млн. Против администраторов и операторов площадки ведётся расследование по подозрению в коммерческой деятельности криминальных торговых площадок в интернете, в частности, коммерческом приобретении или предоставлении возможности для нелегального оборота наркотиков, а также в отмывании денег.

Расследование в отношении даркнет-площадки велось с 2021 года, в нём участвовали не только германские правоохранительные органы, но и представители властных структур США.

Hydra Market представляла русскоязычную платформу, доступ к ней был открыт как минимум с 2015 года, на ней было зарегистрировано более 19 тысяч продавцов и порядка 17 млн пользователей. По некоторым оценкам, продажи площадки в 2020 году составили €1,23 млрд.

Ранее сообщалось, что в последнее время на пространствах теневой сети интернета появились данные банковских карт более 100 тысяч россиян. Специалисты по кибербезопасности подтвердили, что с 26 февраля хакеры начали массово атаковать российских клиентов в попытках списать их финансы со счетов.