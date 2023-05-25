В США указали на безальтернативность действий России по Украине Экс-советник Пентагона Макгрегор: Вашингтон не оставил Москве выбора в украинском вопросе

Фото: Ukraine Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил на своем YouTube-канале, что США не оставили России выбора в украинском вопросе. По его словам, у Вашингтона была возможность прекратить дискриминацию русскоязычного населения путем воздействия на украинские власти. Военный подчеркнул, что во многих вопросах Белый дом не учитывает чужие интересы.

В США никто не был особенно заинтересован в том, чтобы с кем-то воевать, и уж точно не хотел спонсировать военные действия против России. Но мы, в общем-то, не оставили Путину и его правительству особого выбора в данном вопросе, — сказал Макгрегор.

Он также обвинил американскую администрацию в ведении недальновидной внешней политики.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что США рассматривают президента Украины Владимира Зеленского как «крысу в лабиринте». По его словам, американская администрация использует Зеленского для достижения определенных целей.

До этого подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что у американского руководства есть три основные цели: предотвратить эскалацию с Россией, отказаться от поддержки ВСУ и отказаться предоставлять Украине гарантии безопасности при любых обстоятельствах.