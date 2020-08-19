В США решительно осуждают мятеж в Мали

https://static.news.ru/photo/ebfc29ea-e22f-11ea-b871-fa163e074e61_660.jpg Майк Помпео Фото: photonews.at/Georges Schneider/Global Look Press

США решительно осуждают мятеж в Мали. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.

США решительно осуждают произошедший 18 августа мятеж в Мали, как мы осуждаем любой насильственный захват власти, — цитирует ТАСС заявление госсекретаря.

Ранее сообщалось, что руководят мятежом два полковника — Садио Камара и Мали Диау, которые имеют отношение к армейской базе Кати.

Как писал NEWS.ru ранее, 75-летний президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта и 46-летний премьер Бубу Сиссе были арестованы мятежниками. Они находятся на армейской базе Кати.

Отмечается, что военные ворвались в резиденцию главы государства Себеникоро в столице Мали Бамако и увезли первых лиц государства на крупнейший военный объект в пригороде. Именно на этой военной базе начался мятеж. Позже президент заявил о своей отставке и распустил правительство.

Накануне в столице Мали были беспорядки и погромы. Люди врывались в правительственные здания и занимались грабежом.