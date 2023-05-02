Спикер Конгресса США ответил на жесткий вопрос журналиста из России Bloomberg: спикер Конгресса США Маккарти «резко обменялся мнениями» с журналистом из РФ

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Кевин Маккарти

Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти «резко обменялся мнениями» с российским журналистом по вопросу сокращения американской помощи Украине, сообщает агентство Bloomberg. Диалог произошел во время официального визита конгрессмена в Израиль. Имя корреспондента и место его работы не называются.

Я голосую за помощь Украине, я поддерживаю выделение помощи Украине. Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной <...>. Мы будем продолжать поддержку, — сказал Маккарти.

Ранее конгрессмен Пол Госар призвал США прекратить оказание помощи Украине и расследовать ранее отправленные поставки. В офисе американского конгрессмена сообщили, что администрация США до сих пор не предоставила конгрессу копии документов, касающихся оказания помощи Украине.

До этого стало известно, что США передадут Украине крупную партию боеприпасов, вооружений и военной техники в рамках нового пакета помощи на сумму $2,6 млрд. Имущество на $500 млн выделяется из арсенала американских вооруженных сил, еще $2,1 млрд выделяется на новые закупки.