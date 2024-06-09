В США раскрыли минусы самолетов Mirage Business Insider: французские истребители Mirage бесполезны для ВСУ

Фото: Qian Baihua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Mirage 2000

Французские истребители Mirage 2000, которые Париж планирует передать Украине, не подойдут Киеву по некоторым характеристикам, пишет портал Business Insider. Эксперты считают, что их эффективность ограничена ракетами класса «воздух-воздух», которые имеют меньшую дальность в сравнении с американскими аналогами.

Mirage 2000-5, как и его аналог F-16 — хороший истребитель четвертого поколения, который разнообразит украинский парк устаревших боевых самолетов. Но ни один из этих самолетов не является лучшим вариантом для Киева, учитывая нынешние условия боя, — пишет издание.

Кроме того, эксперты уверены, что эти самолеты будут беззащитны перед российскими системами ПВО. Адекватно бороться с противовоздушной обороной они не смогут из-за малой дальности ракет, которыми французы планируют вооружить истребители.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что страна передаст Вооруженным силам Украины истребители Mirage 2000-5. Он отметил, что точное число воздушных судов, которые получат ВСУ, пока обговаривается. Французский президент добавил, что Париж намерен полностью подготовить, обучить и вооружить украинскую бригаду. По его словам, речь идет об отряде в 4,5 тысячи человек.

В ответ на этом полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что решение поставить Украине Mirage 2000-5 связано с тем, что властям Франции это гораздо выгоднее, чем утилизировать истребители. Он напомнил, что истребители ВВС Франции Mirage 2000-5 создавались в конце 70-х годов прошлого века, теперь это уже старая конструкция.