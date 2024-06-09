Французские истребители Mirage 2000, которые Париж планирует передать Украине, не подойдут Киеву по некоторым характеристикам, пишет портал Business Insider. Эксперты считают, что их эффективность ограничена ракетами класса «воздух-воздух», которые имеют меньшую дальность в сравнении с американскими аналогами.
Mirage 2000-5, как и его аналог F-16 — хороший истребитель четвертого поколения, который разнообразит украинский парк устаревших боевых самолетов. Но ни один из этих самолетов не является лучшим вариантом для Киева, учитывая нынешние условия боя, — пишет издание.
Кроме того, эксперты уверены, что эти самолеты будут беззащитны перед российскими системами ПВО. Адекватно бороться с противовоздушной обороной они не смогут из-за малой дальности ракет, которыми французы планируют вооружить истребители.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что страна передаст Вооруженным силам Украины истребители Mirage 2000-5. Он отметил, что точное число воздушных судов, которые получат ВСУ, пока обговаривается. Французский президент добавил, что Париж намерен полностью подготовить, обучить и вооружить украинскую бригаду. По его словам, речь идет об отряде в 4,5 тысячи человек.
В ответ на этом полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что решение поставить Украине Mirage 2000-5 связано с тем, что властям Франции это гораздо выгоднее, чем утилизировать истребители. Он напомнил, что истребители ВВС Франции Mirage 2000-5 создавались в конце 70-х годов прошлого века, теперь это уже старая конструкция.