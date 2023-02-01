В США признались в тайных исследованиях в биолабораториях Украины Кирби: США проводили на Украине исследования в сфере предотвращения пандемии

Фото: Michael Wilson / Keystone Press Agency / Global Look Press

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты проводили с Украиной исследования по предотвращению пандемии, передает РИА Новости. Он добавил, что деятельность в них была прекращена и подчеркнул, что биооружие в таких лабораториях не разрабатывалось.

Вашингтон работал с Киевом над некоторыми исследованиями в сфере предотвращения пандемии. Не было оружия, лабораторий по разработке биологического оружия. США не вели военно-биологических разработок на Украине, — сказал Кирби.

Он при этом не уточнил, зачем Белый дом проводил свои исследования по «предотвращению пандемии» на территории Украины.

В конце декабря Минобороны РФ сообщило, что получило доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине, который подтверждает проведение в этой стране тренировок и учений с возбудителями особо опасных инфекций. В военно-биологической программе участвовали бывшие руководители структур Минздрава США.

Ранее Совбез ООН не принял проект российской резолюции о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности на Украине. Для принятия документ должен был набрать девять голосов из 15, однако за резолюцию проголосовали только Россия и Китай.