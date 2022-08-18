В США заявили о последствиях для Турции из-за сотрудничества с Россией Politico: западные компании могут уйти из Турции в случае сближения с Россией

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В том случае, если Турция вступит в тесное экономическое сотрудничество с Россией, власти США могут рекомендовать западным компаниям частично или полностью уйти с рынка страны, пишет Politico со ссылкой на американского чиновника. По его мнению, плотные отношения с Россией мешают интеграции Турции в западный мир.

Мы считаем, что Турция должна быть глобальным направлением для бизнеса и капитала, но более тесные отношения с Россией создадут реальные риски для интеграции Турции с остальным миром, — заявил политик.

При этом отмечается, что если Анкаре удастся уклониться от санкций, США смогут отрезать страну от доллара при помощи вторичных санкций. Однако правительство Соединенных Штатов боится конфронтации в отношениях с Турцией, и именно поэтому не вводит ограничения.

Некоторые страны ЕС, обеспокоенные увеличением взаимного товарооборота России и Турции, запросили у Анкары дополнительную информацию относительно ее отношений с Москвой. По данным Financial Times, объемы турецкого экспорта в РФ с мая по июль составили $2,04 млрд, что на $642 млн больше, чем за аналогичный период 2021 года. В июле объем российского экспорта был на 75% больше, чем годом ранее, достигнув показателя $730 млн.