В США отреагировали на слова Макрона о возможной отправке войск на Украину Reuters: Белый дом не планирует отправлять войска на Украину

Фото: nato.int

Неназванный представитель Белого дома сообщил Reuters, что США не намерены отправлять военных на Украину для оказания помощи ВСУ. В НАТО также не собираются посылать войска на Украину, отметил он.

Представитель Белого дома заявил, что США не планируют отправлять войска для участия в боях на Украине, в НАТО также не намерены этого делать, — говорится в сообщении.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что отсутствие результатов по наращиванию помощи Киеву привело к обсуждению возможности отправки Европой военных на Украину. Он добавил, что США и НАТО и так напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участники конференции в Париже обсуждали возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину. Однако прийти к консенсусу не удалось. Тем не менее французский лидер не исключил такого развития событий с течением времени.

Представитель премьер-министра Британии Риши Сунака сообщил, что у Лондона нет планов по «широкомасштабному размещению» войск на территории Украины. Он отметил, что в этой стране присутствуют представители королевства, которые оказывают содействие ВСУ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что страны НАТО и ЕС не будут отправлять войска на Украину. Он добавил, что на Западе по этому вопросу имеется взаимопонимание. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отметил, что западные союзники уже оказывают Киеву беспрецедентную поддержку с 2014 года.