В США обеспокоены отказом Китая и Индии поддержать резолюцию ООН против РФ

Глобальная антироссийская коалиция в ООН, которую создают США, столкнулась с серьёзными проблемами. Как написал в статье для The National Interest эксперт по международной проблематике Тед Карпентер, об этом свидетельствует голосование за резолюцию, осуждающую действия России на Украине. В ходе него 35 стран воздержались от голосования, а ключевые страны Южной и Восточной Азии, включая Китай и Индию, отказались поддержать резолюцию.

С учётом растущих связей между Москвой и Пекином лидерам США будет нереалистично ожидать, что Китай поддержит какие-либо карательные меры против России, — отмечает аналитик.

По его мнению, количество стран, воздержавшихся от голосования, свидетельствует о неоднозначном восприятии действий России на Украине, что может помешать созданию полноценного антироссийского блока в ООН.

Ранее Генассамблея ООН на специальной сессии приняла резолюцию с осуждением спецоперации ВС РФ и с требованием вывести российские войска с Украины. Отмечается, что за проголосовали представители 141 страны, против — 5, воздержались — 35. Не поддержали резолюцию Белоруссия, КНДР, Эритрея, Россия и Сирия. Китай, Индия, Казахстан и Пакистан воздержались от голосования.