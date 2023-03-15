В США обеспокоены, что Россия может заполучить технологии американских БПЛА Newsweek: в США обеспокоены, что Россия может заполучить технологии американских БПЛА

Подполковник армии США в отставке Александр Виндман обеспокоен, что Россия может заполучить обломки беспилотника MQ-9 и получить доступ к американским технологиям, сообщает Newsweek. БПЛА был сбит в небе над Черным морем.

Я обеспокоен тем, что у России наибольшие шансы поднять обломки из моря и воспользоваться этими технологиями, — заявил бывший военный.

Инцидент с американским БПЛА MQ-9 Reaper произошел накануне. По версии европейского командования ВС США, дрон при полете над Черным морем сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

При этом в Минобороны России указали, что американский беспилотник летал над Крымом с выключенными транспондерами, нарушив границы района режима использования воздушного пространства.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президенту России Владимиру Путину о произошедшем было доложено, но контактов с Вашингтоном на высшем уровне по этому вопросу не было.