В США нашли повод не отправлять Украине истребители Breitbart: США не передадут ВСУ F-16 из-за больших затрат и временных ограничений

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Заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Каль заявил, что Пентагон не станет передавать истребители F-16 Украине, так как это будет непомерно дорого и очень долго по времени, сообщает Breitbart. По мнению замминистра, передача боевых самолетов Киеву не смогла бы изменить ситуацию на поле боя из-за текущего положения дел. Он также отметил, что на поставку истребителей ушла бы большая часть выделенных Украине средств.

Хотя боевые самолеты находятся в списке пожеланий президента Украины Владимира Зеленского, так как это задача имеет седьмой приоритет, и вероятно, их отправка поглотит большую часть оставшегося финансирования отдела, — сказал Каль.

Он подчеркнул, что США предоставили Украине военную помощь на сумму в $33 млрд, которая была полностью профинансирована американскими налогоплательщиками.

Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава не намерена передавать Киеву все имеющиеся у нее истребители МиГ-29. Он добавил, что информация о порядке поставок самолетов и их количестве держится Минобороны страны в секрете.

Яблоньский добавил, что поставки самолетов будут осуществляться постепенно, «чтобы они были эффективными». Кроме того, он отметил, что Польша должна заботиться о собственной безопасности.