В США нашли «иранский след» в сериале «Слово пацана» NYT опубликовала статью, что «Слово пацана» частично спонсировал Иран

Фото: Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Журналист Александр Назарян в статье для The New York Times Magazine заявил, что российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» якобы частично финансировался Ираном. Говоря о создателях и спонсорах киноленты, автор обратил внимание на аббревиатуру ИРИ, указанную в перечне производителей проекта.

Дело в том, что сериал создавался при поддержке «Института развития интернета», что Назарян также отметил. Однако журналист добавил, что, по «некоторым данным», частично к спонсированию фильма причастна и Исламская Республика Иран (ИРИ). Через некоторое время на сайте NYT, где размещена статья, появилось опровержение.

3 июля 2024 года было внесено исправление: в более ранней версии этой статьи были искажены сведения о финансировании «Слова пацана». В репортаже говорилось, что сериал был спродюсирован и частично профинансирован Институтом развития Интернета, или I.R.I. В нем не говорилось, что шоу частично финансировалось Ираном, — указано в исправлении.

Помимо этого Назарян утверждает, что сериал про советские молодежные банды конца 80-х «указывает на мрачные» настроения в современной России. Помимо этого, журналист раскритиковал актера Леона Кемстача, который сыграл в сериале Андрея Пальто. По мнению Назаряна, артист «надутыми губами и глубоко посаженными глазами» напомнил ему Джастина Бибера без татуировок и в кадре был «вызывающе бесстрастен».

Ранее Леон Кемстач признался, что главным в съемочном процессе считает хорошие отношения с командой. Он уверен, что атмосфера влияет на сам процесс съемок и ощущение себя на площадке. По его словам, в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» все актеры и съемочная группа стали целостной семьей и понимали друг друга с полуслова.