В США коронавирусом заразились более миллиона человек

https://static.news.ru/photo/9c336cf8-897d-11ea-8a74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Global Look Press

Количество заражённых коронавирусом в США перешло превысило миллион человек.

Согласно подсчётам газеты The Washington Post, в США более 1 млн случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом, в Соединённых Штатах зафиксировано около одной трети от всех зарегистрированных в мире случаев заражения. При этом в стране от заболевания, вызываемого COVID-19, умерли более 57 тысяч человек.

Отмечается, что в своих расчётах издание опиралось на сводки властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предложил провести в городе парад в честь врачей, которые борются с коронавирусом. Однако его идея встретила резкое неприятие у американцев. Инициативу градоначальника сочли абсурдной, учитывая сложившуюся на данный момент эпидемиологическую ситуацию. Так, ведущий телеканала CNN Джейк Тэппер заявил, что проведение парада в Нью-Йорке — это «одна из самых глупых идей», о которых он когда-либо слышал.