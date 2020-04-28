В США коронавирусом заразились более миллиона человек

Количество заражённых коронавирусом в США перешло превысило миллион человек.
Согласно
Отмечается, что в своих расчётах издание опиралось на сводки властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников.
Ранее NEWS.ru писал, что мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предложил провести в городе парад в честь врачей, которые борются с коронавирусом. Однако его идея встретила резкое неприятие у американцев. Инициативу градоначальника сочли абсурдной, учитывая сложившуюся на данный момент эпидемиологическую ситуацию. Так, ведущий телеканала CNN Джейк Тэппер заявил, что проведение парада в Нью-Йорке — это «одна из самых глупых идей», о которых он когда-либо слышал.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен