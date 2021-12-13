Несколько российских компаний включены в список санкций ЕС по Сирии

13 декабря Европейский союз ввёл санкции против нескольких российских компаний за разведку и добычу ресурсов в Сирии. Рестрикции коснулись «Велады», «Меркурия» и «Евро Плюс». Кроме того, под ограничения попали два физлица. Решение было принято на совещании глав МИД стран - членов ЕС в Брюсселе, отмечается в сообщении, опубликованном в Официальном журнале Союза.

Совет считает, что два лица, участвовавшие в военных операциях группы Вагнера в Сирии, а также три компании, получающие выгоду от сирийского режима и поддерживающие его, должны быть добавлены в список физических и юридических лиц, или организаций, в отношении которых применяются ограничительные меры, — говорится в сообщении.

Ограничения предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и замораживание активов, а также запрет на сотрудничество.

Ранее Евросоюз официально ввёл cанкции против ЧВК «Вагнер» за её действия в Cирии, Ливии и на Украине. В документе перечислены восемь российских граждан, которые якобы причастны к действиям, угрожающим миру, безопасности или стабильности Ливии, суверенитету и территориальной целостности Украины, а также вовлечены в дестабилизацию ситуации в Сирии.

Ранее Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило о заключении сделки между властями Мали и российскими наёмниками, в рамках которой на территорию государства планировалось направить до тысячи россиян с целью обеспечения безопасности чиновников и обучения малийских военных.

Ранее председатель высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри заявил, что в стране находятся более семи тысяч сотрудников (ЧВК) «Вагнер». По его словам, у них в распоряжении имеются не менее 30 самолётов. Чиновник добавил, что воздушные суда располагаются на авиабазе в населённом пункте Гардабия, а военнослужащие «роют траншеи» в порту Сирт и городе Куфра.

В Москве неоднократно опровергали сообщения СМИ и утверждения представителей Запада о присутствии российских военных в различных африканских cтранах. В частности, в Кремле заявляли, что Вооружённых сил РФ нет на территории Мали.