В Совфеде высмеяли вызов Шойгу в Мариуполь

Российские политики скептически отнеслись к заявлению Службы безопасности Украины (СБУ) о вызове главы Минобороны РФ Сергея Шойгу на Украину для проведения следственных действий. Об этом пишет РИА Новости.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев сообщил, что заявление о вызове Шойгу в Мариуполь — это лишь самореклама украинского ведомства как напоминание о существовании СБУ.

Это бессмысленное решение СБУ произведено на свет в расчёте на то, что оно вызовет комментарии и напомнит о существовании СБУ, — высказался политик.

Кроме того, политолог Алексей Мартынов назвал СБУ «мазохистами». Они делают для себя крайне неприятные вещи, но при этом собираются получить удовольствие от сложившейся ситуации. Украинская сторона, он полагает, ожидает Шойгу в Мариуполе вместе с несколькими дивизиями, чтобы сбылись все их желания.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины вызвала министра обороны РФ Сергея Шойгу на следственные действия. Кроме того, он нужен для вручения письменного подозрения по статье о создании непредусмотренных законом военизированных вооружённых формирований, что привело к гибели людей.