В Совфеде сравнили уход советских и американских войск из Афганистана

Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров сравнил вывод из Афганистана военного контингента СССР и США. По его словам, американцы оставили после себя неготовую к противостоянию с талибами армию, сообщает RT.

Сенатор отметил, что советские военные, покидая Афганистан, оставили управлять страной Мохаммада Наджибуллу, который прекрасно справлялся со своими обязанностями и успешно отражал атаки моджахедов.

А американцы ушли: они ещё не успели выйти за территорию Афганистана, и эта армия, которую они якобы подготовили, оказалась полностью деморализованной, — сказал Джабаров.

Он выразил опасение, что с приходом к власти талибов в Афганистане начнётся резня. По мнению Джабарова, США необходимо инициировать созыв Совбеза ООН, чтобы предотвратить это.

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал захват Афганистана боевиками группировки «Талибан» (запрещена в России) «катастрофой» для США. Он отметил, что в Вашингтоне могут попытаться представить случившееся как ошибку и недоразумение, хотя на самом деле захват талибами Кабула — лишь закономерность, доказывающая невозможность предопределения истории.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что события в Афганистане — «исторический эксперимент Вашингтона», за результатом которого мир наблюдает «с ужасом».

Экс-президент США Дональд Трамп назвал политику Белого дома в отношении Афганистана провальной. Он обвинил администрацию Джо Байдена в слабости и некомпетентности, отметив, что ей следовало действовать в соответствии с заготовленным заранее планом.