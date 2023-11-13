В Совфеде согласились с высказыванием Маска о начале гражданской войны в ЕС Сенатор Цеков: Европа и Америка стоят на пороге гражданской войны

Фото: Kim Shiflett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Илон Маск

Европа и Америка столкнутся с серьезными внутренними конфликтами, если политика государств не изменится в ближайшем будущем, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. Так он прокомментировал заявление американского предпринимателя Илона Маска, который предрек гражданскую войну в Европе. По словам сенатора, предприниматель говорит здравые вещи, и к нему нужно прислушиваться.

Мне кажется, всем очевидно, возможно, даже самой Европе, что такой путь неизбежен. Однако люди, которые это понимают, не находятся у власти и не могут исправить ситуацию. Я считаю, что те принципы, которые провозгласили в Евросоюзе, конфликтные. Неконтролируемая модерация ведет к дисбалансу национальных групп, которые проживают в Европе. Навязанный атеизм, гендерное равенство, пропаганда нездорового образа жизни — все это также ведет к нарастающей агрессии и недовольствам, — рассказал Цеков.

Сенатор отметил, что гражданские войны в Америке и Европе приведут к негативным последствиям во всем мире, в том числе это скажется на России. И поэтому необходимо открыто высказывать свое мнение, предупреждать власти и объяснять, что они ведут неправильную политику.

Ранее Илон Маск назвал интересной версию газеты The Washington Post о причастности ВСУ к подрыву «Северных потоков». Свой комментарий миллиардер оставил в обсуждении статьи издания в соцсети X (Twitter).