«Принадлежать активы должны народу»: сенатор о претензиях Ахметова к России Сенатор Ковитиди заявила, что активы олигарха Ахметова должны принадлежать советскому народу

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Ольга Ковитиди

Активы украинского бизнесмена Рината Ахметова должны принадлежать советскому народу, сообщила NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Так политик отреагировала на заявление предпринимателя, что он начинает арбитражный процесс против России, требуя компенсации за потерянные активы в ЛНР И ДНР.

Тут надо понимать, что все те предприятия и активы, которые потом достались Ахметову, строил советский народ. И принадлежать эти предприятия и активы должны народу, — заявила Ковитиди.

В активы Ахметова входят такие предприятия, как «Енакиевский металлургический завод», «ДТЭК Ровенькиантрацит», «ДТЭК Свердловантрацит», а также десятки предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов, недвижимость. Кроме того, бизнесмен инвестировал в строительство «Донбасс Арены» $400 млн.

Ранее парламент Крыма национализировал имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича, Сергея Таруты и других украинских политиков и бизнесменов, связанных с властями Киева. Все средства, вырученные от продажи имущества, пойдут на нужды участников спецоперации, заявил глава полуострова Сергей Аксенов.