В Швеции раскрыли военные планы страны после вступления в НАТО Министр обороны Швеции: Стокгольм направит свои войска для пополнения НАТО

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Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что после вступления в Североатлантический альянс Швеция направит свою армию в Европу для пополнения сил НАТО. Глава оборонного ведомства отметил, что таким образом страна хочет внести свой вклад в укрепление Альянса. Он добавил, что шведские военные будут направлены в Восточную Европу, пишет газета Yomiuri.

Мы хотим таким образом внести свой вклад в укрепление Альянса, — заявил Йонсон.

Он при этом не уточнил о каком количестве контингента шведских войск идет речь.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Финляндия и Швеция готовы стать членами НАТО. Он также выразил уверенность в том, что однажды Вашингтон назовет Хельсинки и Стокгольм партнерами по Североатлантическому альянсу.

Ранее Минобороны России назвало планируемое вступление Финляндии и Швеции в Альянс наиболее актуальным вызовом для Москвы, поскольку протяженность границы России с сопредельными государствами — членами НАТО вырастет более чем на тысячу километров. Это потребует ответных мер по наращиванию войск на северном направлении.