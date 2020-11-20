В Сеть попало видео создания самой дорогой защитной маски за $1,5 млн

https://static.news.ru/photo/3635bdde-2b26-11eb-97b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: yvel.com

Самую дорогую маску в мире, защищающую от коронавируса, создала израильская ювелирная компания Yvel по заказу китайского бизнесмена из Лос-Анджелеса.

Речь идёт об аксессуаре, который изготовлен из 250 граммов 18-каратного золота. Маска инкрустирована 3608 натуральными чёрными и белыми бриллиантами весом около 210 карат. Стоимость изделия составляет $1,5 млн (114,1 млн рублей).

Маску разработали в израильской ювелирной компании Yvel по заказу китайского бизнесмена из Лос-Анджелеса. Мужчина пожелал остаться неизвестным. Одним из его требований являлось то, что вещь должна соответствовать высокой степени защиты и не пропускать вредоносные частицы, поэтому она полностью функциональна.

Соучредитель компании Исаак Леви отметил, что заказчик хотел сделать заказ, который «спровоцирует много шума», поэтому для его выполнения ювелирный дом нанял 25 лучших мастеров и огранщиков. Работа над изделием продолжалась три месяца.

Ранее сотрудники Массачусетского технологического университета придумали защитную маску, которая убивает коронавирус при вдохе человеком. Они создали прототипы устройства. У средства защиты есть медная сетка, которая нагревается до 90 градусов по Цельсию — при этой температуре частицы COVID-19 убиваются. Сама сетка покрыта изоляционным неопреном, который защищает человека от ожогов. Создатели отметили, что такая маска в коммерческой продаже будет дороже всех средств защиты на рынке, но она может помочь людям, которые должны быть там, где риск заражения очень высок, например в больнице. Кроме того, она предназначена для многоразового использования и не требует стерилизации, писал NEWS.ru.