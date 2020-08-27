В сейме Латвии призвали использовать «ненавистный русский язык»

Использование «ненавистного русского языка» необходимо для переговоров с Москвой, которые помогут решить проблему Рижского порта. Об этом заявил глава фракции партии «Согласие» в сейме Латвии Янис Урбанович.
Политик в своём Facebook
Урбанович призвал взять на себя полную ответственность за развитие Рижского порта партии правящей коалиции.
Она должна обеспечить, чтобы грузы шли к нам, а не к конкурентам в Клайпеду, Таллин, Санкт-Петербург. Чтобы это происходило, необходимы наработанные контакты, переговоры (да, в том числе, на ненавистном русском языке!) и много работать, — уверен политик.
Он добавил, что проблемы с портом не решают ни премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, ни правительство.
Если порт рухнет, тогда и город пострадает, — подчеркнул Урбанович.
Ранее NEWS.ru сообщал, что первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич заявил: в стране должен остаться только один государственный язык. По его словам, это должен быть белорусский язык, а русский надлежит лишить данного статуса. Политик добавил, что угрозы русскому языку нет, но белорусский может быть государственным языком, «потому что у него нет больше родины».
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