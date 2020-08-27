В сейме Латвии призвали использовать «ненавистный русский язык»

https://static.news.ru/photo/1fcc49be-e8dc-11ea-aaae-fa163e074e61_660.jpg Рига, Латвия Фото: Peter Seyfferth/imageBROKER.com/Global Look Press

Использование «ненавистного русского языка» необходимо для переговоров с Москвой, которые помогут решить проблему Рижского порта. Об этом заявил глава фракции партии «Согласие» в сейме Латвии Янис Урбанович.

Политик в своём Facebook отметил снижение объёмов перевалки грузов в порту, которое за первые шесть месяцев 2020 года составило 26,7%. По его словам, ситуацию можно изменить благодаря прагматичным отношениям с восточным соседом. Тогда в портах появятся и грузы, и рабочие места.

Урбанович призвал взять на себя полную ответственность за развитие Рижского порта партии правящей коалиции.

Она должна обеспечить, чтобы грузы шли к нам, а не к конкурентам в Клайпеду, Таллин, Санкт-Петербург. Чтобы это происходило, необходимы наработанные контакты, переговоры (да, в том числе, на ненавистном русском языке!) и много работать, — уверен политик.

Он добавил, что проблемы с портом не решают ни премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, ни правительство.

Если порт рухнет, тогда и город пострадает, — подчеркнул Урбанович.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич заявил: в стране должен остаться только один государственный язык. По его словам, это должен быть белорусский язык, а русский надлежит лишить данного статуса. Политик добавил, что угрозы русскому языку нет, но белорусский может быть государственным языком, «потому что у него нет больше родины».