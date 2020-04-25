В Саудовской Аравии прекратят казнить детей

https://static.news.ru/photo/5b6f2760-88a2-11ea-b9c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Emrah Gurel/ТАСС

В Саудовской Аравии упразднено применение смертной казни в отношении детей, совершивших преступления.

Об этом от имени короля Салмана ибн Абдул Азиза Аль Сауда сообщил президент государственной комиссии по правам человека Аввад Алаввад. По его словам, теперь несовершеннолетние преступники будут получать тюремные сроки не более 10 лет и смертной казни подвергаться не будут.

При этом когда именно закон вступает в силу, неизвестно, передаёт Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru писал о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал предложение непарламентской партии «Коммунисты России» отменить мораторий на смертную казнь на фоне «ослабления экономики и ухудшения криминогенной ситуации».